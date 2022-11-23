Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 00:04

Ройселанн не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка Марта Ольсбу Ройселанн пропустит первый этап Кубка мира по биатлону.

«Это испытание для меня с точки зрения терпения. Я просто должна рассчитывать на то, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», — цитирует пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии 31-летнюю спортсменку.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Биатлон
Марта Ольсбу Ройселанн
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что делать молодым ученым в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экхофф пропустит часть подготовки сборной Норвегии к сезону
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости