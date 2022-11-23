Ройселанн не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Трехкратная олимпийская чемпионка Марта Ольсбу Ройселанн пропустит первый этап Кубка мира по биатлону.

«Это испытание для меня с точки зрения терпения. Я просто должна рассчитывать на то, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», — цитирует пресс-служба Союза биатлонистов Норвегии 31-летнюю спортсменку.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.