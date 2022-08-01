Экхофф пропустит часть подготовки сборной Норвегии к сезону

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заявила, что пропустит ближайшие сборы национальной команды.

«Мне нужно немного больше времени, чтобы восстановиться. Последние несколько лет дорогого стоили, и хотя я очень мотивирована на продолжение карьеры, я пока не совсем готова вкладываться по максимуму», — приводит слова Экхофф VG.

Первый этап Кубка мира сезона-2022/23 стартует 29 ноября в Контиолахти.

В марте исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.