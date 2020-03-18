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Российские биатлонисты на карантине после возвращения из Контиолахти

19:17
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Российские биатлонисты, участвовавшие в этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.

— Все, кто вернулся из Финляндии, сейчас ушли на карантин на две недели, — цитируют Драчева «РИА Новости». — И юниорская команда, и основная — все закрываются и отдыхают. Главное, чтобы они и сами не заболели, и не заразили никого, если вдруг чего-то подцепили. Спортсмены в любом случае должны поддерживать форму, несмотря на конец сезона. Все эти планы они согласовывают с личными тренерами и специалистами из сборной.

Ранее из-за коронавируса был отменен заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200318/1568805678.html

Кубок мира по биатлону

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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