Россияне не попали в десятку в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе 11 марта стал победителем спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Француз прошел 10 км без промахов и на 11 секунд опередил норвежца Тарьея Бе, 15 секунд лидеру уступил итальянец Лукас Хофер.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который прошел дистанцию без промахов и уступил лидеру 50 секунд. На финише Елисеев 16-й, сразу за ним — Александр Логинов.

Биатлон

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 22.07,2 (0 шт. кругов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 11,3 (0)

3. Лукас Хофер (Италия) — 14,8 (0)

16. Матвей Елисеев (Россия) — 49,9 (0)

17. Александр Логинов (Россия) — 50,2 (0)