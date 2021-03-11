Россияне не попали в десятку в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место
20:27
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе 11 марта стал победителем спринта на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Француз прошел 10 км без промахов и на 11 секунд опередил норвежца Тарьея Бе, 15 секунд лидеру уступил итальянец Лукас Хофер.
Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который прошел дистанцию без промахов и уступил лидеру 50 секунд. На финише Елисеев 16-й, сразу за ним — Александр Логинов.
Биатлон
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 22.07,2 (0 шт. кругов)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 11,3 (0)
3. Лукас Хофер (Италия) — 14,8 (0)
16. Матвей Елисеев (Россия) — 49,9 (0)
17. Александр Логинов (Россия) — 50,2 (0)
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