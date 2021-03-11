Лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону среди мужчин сохраняет норвежец Йоханнес Бе. В его активе 987 очков.

Тройка лидеров состоит из норвежских биатлонистов. Вторым идет Штурла Легрейд (962), третьим — Тарьей Бе (817). Лучший среди россиян Александр Логинов на 15-м месте (493).

Кубок мира

Общий зачет (мужчины)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 987 (+32)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 962 (+40)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 817 (+54)

4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 812 (+60)

5 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 783 (+34)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 736 (+36)

15 (15). Александр Логинов (Россия) — 493 (+24)

21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 387 (+25)

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 376 (+16)

34 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 172 (+11)

46 (46). Карим Халили (Россия) — 92 (+3)

68 (68). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

69 (69). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

90 (88). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

91 (89). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)