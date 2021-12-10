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«В России нет талантливых девушек!» Тихонов — о результатах спринта в Хохфильцене

Александр Тихонов резко высказался о выступлении россиянок в спринте в Хохфильцене
18:03
Ирина Казакевич. Фото Global Look Press
Ирина Казакевич. Фото Global Look Press
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте на дистанции 7,5 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«У мужчин у наших сейчас очень хороший сдвиг. Появилась надежда, что они могут бороться, выигрывать, если правильно будут относиться к подводке к соревнованиям. Если говорить о женщинах, посмотрите, сколько лет у нас уже никого не было, после Кулаковой, Сметаниной, Алениной. Не бывает так, чтобы в спорте не было спада. Уходят поколения. На сегодняшний день у нас нет способных и талантливых девушек. Да и подготовка с теми, кто у нас есть, должна быть более грамотной. Если раньше у нас было много заслуженных тренеров, то сейчас такого нет. Они мечтали поработать с командой. Нет того, что было при мне. У нас была команда настоящих тренеров. Но а главная причина — нет способных спортсменов», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Тихонов считает, что в Белорусии для подготовки спортсменов условия лучше.

«В Белоруссии спокойная обстановка. Нет интриг, люди готовятся в прекрасных комплексах. Есть кому работать, есть азарт. У нас это все ушло», — добавил Тихонов «СЭ».

10 декабря победительницей женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) стала белоруска Анна Сола. Лучшая из российских спортсменок стала Ирина Казакевич — она заняла 19-е место.

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