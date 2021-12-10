Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью «СЭ» прокомментировал результаты женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«Сюрпризом для всех стала победы Солы. Думаю, что для белорусской команды будет отличным выступление в мужской и женской гонках. Два круга настреляла Резцова, но была быстрее других девочек. Пока вопрос остается. У всех были большие штрафы. Нам повезло, что не отлетели от десятки слишком далеко, с очками. Могло бы быть и хуже. Выступление в женском спринте для нашей сборной назвать удовлетворительным нельзя», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

10 декабря победительницей женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) стала белоруска Анна Сола. Лучшая из российских спортсменок стала Анна Казакевич — она заняла 19-е место.