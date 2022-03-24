Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 20:52

Норвежские биатлонисты Легрейд и Кноттен сдали положительные тесты на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Норвежские биатлонисты Штурла Легрейд и Каролин Кноттен сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает NRK.

Ранее стало известно о положительных тестах на коронавирус у норвежцев Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Марты Ольсбу Ройселанн, Мартина Улдала и Филипа Андерсена.

Все спортсмены принимали участие в этапе Кубка мира в Холменколлене, который прошел с 18 по 20 марта. По итогам прошедщего сезона Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус».

Коронавирус
Штурла Легрейд
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Полузащитник сборной Англии Сака сдал положительный тест на коронавирус
Феттель все еще не сдал отрицательный тест на коронавирус и может пропустить «Гран-при Саудовской Аравии»
Норвежские биатлонистки Экхофф и Тандревольд заразились коронавирусом
Пепе пропустит плей-офф ЧМ-2022 из-за положительного теста на коронавирус
Нападающий сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус
Лаутаро Мартинес заразился коронавирусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор Норвежской федерации биатлона поддержал отстранение россиян от соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости