Норвежские биатлонисты Легрейд и Кноттен сдали положительные тесты на коронавирус

Норвежские биатлонисты Штурла Легрейд и Каролин Кноттен сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает NRK.

Ранее стало известно о положительных тестах на коронавирус у норвежцев Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Марты Ольсбу Ройселанн, Мартина Улдала и Филипа Андерсена.

Все спортсмены принимали участие в этапе Кубка мира в Холменколлене, который прошел с 18 по 20 марта. По итогам прошедщего сезона Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус».