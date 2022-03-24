Норвежские биатлонисты Легрейд и Кноттен сдали положительные тесты на коронавирус
Норвежские биатлонисты Штурла Легрейд и Каролин Кноттен сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает NRK.
Ранее стало известно о положительных тестах на коронавирус у норвежцев Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Марты Ольсбу Ройселанн, Мартина Улдала и Филипа Андерсена.
Все спортсмены принимали участие в этапе Кубка мира в Холменколлене, который прошел с 18 по 20 марта. По итогам прошедщего сезона Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус».
Новости