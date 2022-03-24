Спортивный директор Норвежской федерации биатлона поддержал отстранение россиян от соревнований

Спортивный директор Норвежской федерации биатлона Пер-Арне Ботнан поддержал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Это последствия того, что происходит в мире. В данный момент я поддерживаю идею об отстранении, учитывая, какая сейчас ситуация. Как уже отмечалось, спортсменов в России сильно используют в политике. Они продвигаются по службе. Мы видим, какие призы и награды они получают после международных соревнований — автомобили, квартиры, воинские звания. Все это тесно связано, поэтому я считаю верными действия IBU», — приводит Nettavisien слова Ботнана.

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу.