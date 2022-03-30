Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 13:07

IBU оштрафовал семь национальных федераций из-за хранения запрещенного фтора

Читать «СЭ» в

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал семь национальных федераций за использование запрещенного фтора, информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что в сезоне-2021/22 эти сборные хранили смазки для лыж с запрещенным фтором C8 в объемах выше допустимого. Нарушения были выявлены на юниорском Кубке IBU и Кубке IBU.

Штраф в несколько тысяч евро получили сборные Кореи, Японии, Чехии, Белоруссии, Финляндии, Польши и Германии.

Отмечается, что второе нарушение приведет к более серьезному денежному штрафу, а третье — к отстранению команды от этапа.

Продукты с типом фтора С8 запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/biathlon-schedule-2022-2023/6R9cw1xIiyey9pDRt4qcXw
Биатлон
1
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежские биатлонисты Легрейд и Кноттен сдали положительные тесты на коронавирус

«Мне пишут иностранки. Хотят видеть нас на Кубке мира». Юрлова-Перхт — о ситуации с отстранением СБР
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости