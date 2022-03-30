IBU оштрафовал семь национальных федераций из-за хранения запрещенного фтора

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал семь национальных федераций за использование запрещенного фтора, информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что в сезоне-2021/22 эти сборные хранили смазки для лыж с запрещенным фтором C8 в объемах выше допустимого. Нарушения были выявлены на юниорском Кубке IBU и Кубке IBU.

Штраф в несколько тысяч евро получили сборные Кореи, Японии, Чехии, Белоруссии, Финляндии, Польши и Германии.

Отмечается, что второе нарушение приведет к более серьезному денежному штрафу, а третье — к отстранению команды от этапа.

Продукты с типом фтора С8 запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам.