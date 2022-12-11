Йоханнес Бе — о доминировании в Кубке мира: «Думаю, сказываются тренировки на тредбане»

Норвежец Йоханнес Бе предположил, что является причиной его превосходства над соперниками в нынешнем сезоне Кубка мира.

11 декабря он одержал победу в гонке преследования в Хохфильцене. Для 29-летнего биатлониста это третья победа в Австрии. Ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии.

«Думаю, сказываются тренировки на тредбане. Самая большая разница в том, что я лучше выдерживаю гонки. Смотрю на свою же технику: когда я начинаю уставать, мне удается лучше стоять в правильных позициях, а это помогает мне сохранять скорость», — приводит слова Бе NRK.

Бе занимает первое место в личном зачете после пяти этапов Кубка мира-2022/23 (389 очков). В Кубке наций лидирует Норвегия (2148 очков).