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11 декабря, 22:46

Йоханнес Бе — о доминировании в Кубке мира: «Думаю, сказываются тренировки на тредбане»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежец Йоханнес Бе предположил, что является причиной его превосходства над соперниками в нынешнем сезоне Кубка мира.

11 декабря он одержал победу в гонке преследования в Хохфильцене. Для 29-летнего биатлониста это третья победа в Австрии. Ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии.

«Думаю, сказываются тренировки на тредбане. Самая большая разница в том, что я лучше выдерживаю гонки. Смотрю на свою же технику: когда я начинаю уставать, мне удается лучше стоять в правильных позициях, а это помогает мне сохранять скорость», — приводит слова Бе NRK.

Бе занимает первое место в личном зачете после пяти этапов Кубка мира-2022/23 (389 очков). В Кубке наций лидирует Норвегия (2148 очков).

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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