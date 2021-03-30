Норвегия назвала состав на следующий биатлонный сезон
08:55
Союз биатлонистов Норвегии 30 марта на официальном сайте опубликовал список основной команды на следующий сезон.
В первую женскую команду вошли Тирил Экхофф, Марте Ройселанн, Каролин Кноттен, Ида Линн, Ингрид Тандревольд, Эмили Калкенберг.
У мужчин основной состав следующий: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Эрленн Бьонтегор, Йоханнеес Дале, Ветле Кристиансен.
Даты старта нового сезона на данный момент неизвестны.
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