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Норвегия назвала состав на следующий биатлонный сезон

08:55
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Союз биатлонистов Норвегии 30 марта на официальном сайте опубликовал список основной команды на следующий сезон.

В первую женскую команду вошли Тирил Экхофф, Марте Ройселанн, Каролин Кноттен, Ида Линн, Ингрид Тандревольд, Эмили Калкенберг.

У мужчин основной состав следующий: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Штурла Легрейд, Эрленн Бьонтегор, Йоханнеес Дале, Ветле Кристиансен.

Даты старта нового сезона на данный момент неизвестны.

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