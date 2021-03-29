Легрейд рассказал, как познакомился со своей девушкой-биатлонисткой

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд 28 марта в интервью VG рассказал о знакомстве со своей девушкой, американкой Хлоей Льюинс.

«Каждая история любви начинается по-своему. Мы начали общаться в Instagram, потом стали встречаться уже в реальной жизни. Началось все с дружбы, которая переросла в неечто большее. Сейчас Хлоя играет важную роль в моей жизни», — сказал Легрейд.

Льюинс — 21-летняя американская биатлонистка, лучшим результатом которой является 67-е место в спринте на чемпионате мира.