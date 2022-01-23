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Сегодня, 17:15

Логинов: «Лучше сейчас ошибиться, чем потом проиграть»

Иван Шитик
Корреспондент

Биатлонист сборной России Александр Логинов подвел итоги мужской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце и рассказал о проблемах на стрельбе.

«Высота сегодня сказывалась даже не на функциональном состоянии, а на стрельбе. Тяжело было подстроиться под это дыхание и подготовку. Обычно мы в Антхольце живем внизу, а сейчас чувствуется акклиматизационный момент. Но это важный момент подготовки и лучше сейчас ошибиться, чем потом проиграть. Что касается отсутствия информации о Пекине, то я не один такой и буду подстраиваться на месте, также как все, — рассказал Логинов Metaratings.ru.

Сборная России заняла вторе место в мужской эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Источник: https://metaratings.ru/news/loginov-luchshe-seychas-oshibitsya-chem-na-olimpiade-proigrat--1178934/
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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