Логинов: «Лучше сейчас ошибиться, чем потом проиграть»

Биатлонист сборной России Александр Логинов подвел итоги мужской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце и рассказал о проблемах на стрельбе.

«Высота сегодня сказывалась даже не на функциональном состоянии, а на стрельбе. Тяжело было подстроиться под это дыхание и подготовку. Обычно мы в Антхольце живем внизу, а сейчас чувствуется акклиматизационный момент. Но это важный момент подготовки и лучше сейчас ошибиться, чем потом проиграть. Что касается отсутствия информации о Пекине, то я не один такой и буду подстраиваться на месте, также как все, — рассказал Логинов Metaratings.ru.

Сборная России заняла вторе место в мужской эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.