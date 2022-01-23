Резцова стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце, Вирер выиграла гонку

Российская биатлонистка Резцова стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошел женский масс-старт — заключительный старт перед Олимпийскими играми в Пекине.

Победу в гонке одержала представительница Италии Доротея Вирер. Она опередила Динару Алимбекову из Белорусии и француженку Анаис Шевалье-Буше.

Россиянка Кристина Резцова пришла к финишу четвертой. Она допустила два промаха на огневых рубежах.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 35.58,7 (2 промаха)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание +03,7 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +11,6 (1)

4. Кристина Резцова (Россия) — +22,8 (2)

5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — +24,8 (4)

6. Тирил Экхофф (Норвегия) — +28,0 (2)...

8. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +42,5 (1)

15. Валерия Васнецова (Россия) — +01.24,1 (4)

20. Ирина Казакевич (Россия) — +01.54,7 (4)