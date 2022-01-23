Резцова стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце, Вирер выиграла гонку
На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце прошел женский масс-старт — заключительный старт перед Олимпийскими играми в Пекине.
Победу в гонке одержала представительница Италии Доротея Вирер. Она опередила Динару Алимбекову из Белорусии и француженку Анаис Шевалье-Буше.
Россиянка Кристина Резцова пришла к финишу четвертой. Она допустила два промаха на огневых рубежах.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 35.58,7 (2 промаха)
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание +03,7 (1)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +11,6 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — +22,8 (2)
5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — +24,8 (4)
6. Тирил Экхофф (Норвегия) — +28,0 (2)...
8. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +42,5 (1)
15. Валерия Васнецова (Россия) — +01.24,1 (4)
20. Ирина Казакевич (Россия) — +01.54,7 (4)