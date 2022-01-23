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Сегодня, 17:10

Польховский — о Латыпове: «Ковид так просто не проходит»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону оценил форму Эдуарда Латыпова
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский испытывает беспокойство по поводу возможного влияния перенесенного коронавируса на здоровье Эдуарда Латыпова.

«Ему необходимо было бежать в эстафете, а правильно или нет — покажет время. Он неплохо справился со скоростью, в стрельбе не получилось все, но, глядя на оба старта, меня больше беспокоит его здоровье, если у него действительно было заболевание. Потому что ковид так просто не проходит», — сказал Польховский ТАСС.

В начале января спортсмен сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, и провел больше двух недель на карантине.

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13502055
Сборная России по биатлону
Валерий Польховский
Эдуард Латыпов
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