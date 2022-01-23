Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский испытывает беспокойство по поводу возможного влияния перенесенного коронавируса на здоровье Эдуарда Латыпова.

«Ему необходимо было бежать в эстафете, а правильно или нет — покажет время. Он неплохо справился со скоростью, в стрельбе не получилось все, но, глядя на оба старта, меня больше беспокоит его здоровье, если у него действительно было заболевание. Потому что ковид так просто не проходит», — сказал Польховский ТАСС.

В начале января спортсмен сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, и провел больше двух недель на карантине.

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.