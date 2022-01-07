Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о положительном тесте на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Здесь все очень индивидуально, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — Некоторые вообще не замечают болезнь, а кто-то целый год отходит. Если у Эдуарда все пройдет без последствий, то на подготовку к Олимпиаде не повлияет. Врач и спортсмен должны контролировать, смотреть и прогнозировать работу на олимпийский цикл. Сейчас мы можем только загадывать и руками размахивать: как же так получилось? Получилось и получилось. Мало приятного, но что сделать?»

Латыпов пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, который стартует сегодня, 7 января.