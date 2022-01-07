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Драчев — о коронавирусе у Латыпова: «Если все пройдет без последствий, то на подготовку к Олимпиаде не повлияет»

Владимир Драчев высказался о положительном тесте на коронавирус у Латыпова
11:23
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о положительном тесте на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Здесь все очень индивидуально, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — Некоторые вообще не замечают болезнь, а кто-то целый год отходит. Если у Эдуарда все пройдет без последствий, то на подготовку к Олимпиаде не повлияет. Врач и спортсмен должны контролировать, смотреть и прогнозировать работу на олимпийский цикл. Сейчас мы можем только загадывать и руками размахивать: как же так получилось? Получилось и получилось. Мало приятного, но что сделать?»

Латыпов пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, который стартует сегодня, 7 января.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/news-4568223-malo-priyatnogo-no-chto-sdelat-vladimir-drachyov-o-koronaviruse-eduarda-latypova.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное