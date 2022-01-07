Драчев — о коронавирусе у Латыпова: «Если все пройдет без последствий, то на подготовку к Олимпиаде не повлияет»
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о положительном тесте на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова.
«Здесь все очень индивидуально, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — Некоторые вообще не замечают болезнь, а кто-то целый год отходит. Если у Эдуарда все пройдет без последствий, то на подготовку к Олимпиаде не повлияет. Врач и спортсмен должны контролировать, смотреть и прогнозировать работу на олимпийский цикл. Сейчас мы можем только загадывать и руками размахивать: как же так получилось? Получилось и получилось. Мало приятного, но что сделать?»
Латыпов пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, который стартует сегодня, 7 января.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4568223-malo-priyatnogo-no-chto-sdelat-vladimir-drachyov-o-koronaviruse-eduarda-latypova.html
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