Латыпов: «Долль взвинчивал темп, была задача за ним удержаться»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. Россияне заняли третье место, Латыпов бежал заключительный этап.

— Будем бороться дальше за победу, у нас сильная команда, есть все шансы, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — На рубеже стоя было тяжело, но потом собрался. Последний выстрел, справился и закрыл.

Я слышал, что ему подсказывают, что бегу сзади я, я понял, что будут попытки убежать от меня. Я видел, как он резко взвинчивал темп, у меня была задача за ним удержаться.

Планировал немного раньше на обгон пойти, но лыжи погнали, я натолкнулся на него, вышел на открытое пространство. Дожал до конца.