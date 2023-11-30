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Кубок мира по биатлону: смотреть трансляцию мужской эстафеты в Эстерсунде

Трансляция мужской эстафеты Кубка мира по биатлону в Эстерсунде начнется в 17.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен.
Эмильен Жаклен.
Фото AFP

В шведском городе Эстерсунд 30 ноября пройдет мужская эстафета на дистанции 4 x 7,5 километра на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024. Гонка начнется в 17.20 по московскому времени. На старт выйдет 21 команда.

В прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» пройдет видеотрансляция мужской эстафеты на Кубке мира в Эстерсунде 30 ноября. Начало — в 17.20 мск.

Ранее, 29 ноября, сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете этапа в Эстерсунде. В составе команды выступали Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд. Норвежки преодолели дистанцию 4 х 6 километров за 1 час 18 минут 48,3 секунды.

Первый этап Кубка мира по биатлону в Швеции завершится 3 декабря. 1 декабря запланирован женский спринт (7,5 км), а 2 декабря — мужской спринт (10 км).

Первый этап Кубка мира по&nbsp;биатлону с&nbsp;25&nbsp;ноября по&nbsp;3&nbsp;декабря в&nbsp;Эстерсунде. Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа и где смотреть

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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