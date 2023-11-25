Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа и где смотреть

Первый этап Кубка мира по биатлону с 25 ноября по 3 декабря в Эстерсунде

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдет с 25 ноября по 3 декабря в Эстерсунде, Швеция. Соревнования проводятся под эгидой Международным союзом биатлонистов (IBU) с сезона 1977/78 среди мужчин, и с сезона 1982/83 — среди женщин.

В России официальных трансляций Кубка мира по биатлону не запланировано. Следить за ходом гонок можно с помощью сайтов букмекерских контор. Также видеотрансляции гонок будут доступны в социальной сети «ВКонтакте».

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Расписание первого этапа Кубка мира

25 ноября

14:30 — сингл-микст

16:50 — смешанная эстафета

26 ноября

13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)

16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)

29 ноября

17:20 — эстафета (женщины)

30 ноября

17:20 — эстафета (мужчины)

1 декабря

16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)

2 декабря

16:45 — 10 км, спринт (мужчины)

3 декабря

16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)

18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).