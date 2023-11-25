Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа и где смотреть
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдет с 25 ноября по 3 декабря в Эстерсунде, Швеция. Соревнования проводятся под эгидой Международным союзом биатлонистов (IBU) с сезона 1977/78 среди мужчин, и с сезона 1982/83 — среди женщин.
В России официальных трансляций Кубка мира по биатлону не запланировано. Следить за ходом гонок можно с помощью сайтов букмекерских контор. Также видеотрансляции гонок будут доступны в социальной сети «ВКонтакте».
Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.
Расписание первого этапа Кубка мира
25 ноября
14:30 — сингл-микст
16:50 — смешанная эстафета
26 ноября
13:20 — 15 км, индивидуальная гонка (женщины)
16:30 — 20 км, индивидуальная гонка (мужчины)
29 ноября
17:20 — эстафета (женщины)
30 ноября
17:20 — эстафета (мужчины)
1 декабря
16:45 — 7,5 км, спринт (женщины)
2 декабря
16:45 — 10 км, спринт (мужчины)
3 декабря
16:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)
18:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины).