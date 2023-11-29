Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 19:55

Норвегия выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В составе команды выступали Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд. Они прошли дистанцию 4х6 км за 1 час 18 минут 48,3 секунды.

Второе место заняла сборная Швеции (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг). Их отставание составило 41,6 секунды. Третьими стали немки Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс (+47,9).

В четверг, 30 ноября, пройдет мужская эстафета.

Кубок мира, 1-й этап, Эстерсунд

Эстафета, женщины

1. Норвегия (Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд) — 1:18.48,3 (0 штрафных кругов+9 дополнительных патронов).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг) +41,6 (1+9).

3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +47,9 (0+4).

Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
1
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
«Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоханнес Бе занял третье место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости