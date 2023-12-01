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Сегодня, 19:00

Кубок мира по биатлону: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Эстерсунде

Трансляции гонок Кубка мира по биатлону в Эстерсунде можно смотреть в Окко и Евроспорте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонистка Лиза Виттоцци.
Лиза Виттоцци.
Фото Global Look Press

В шведском городе Эстерсунд проходит первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024. Он завершится 3 декабря мужской гонкой преследования (12,5 км). «СЭ» публикует расписание гонок 1-го этапа Кубка мира в Швеции.

Расписание этапа Кубка мира в Эстерсунде сезона 2023 / 2024

  • 25 ноября. 14.30. Синглмикст
  • 25 ноября. 16.50. Смешанная эстафета
  • 26 ноября. 13.20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
  • 26 ноября. 16.30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
  • 29 ноября. 17.20. Женская эстафета 4х6 км
  • 30 ноября. 17.20. Мужская эстафета 4х7,5 км
  • 1 декабря. 16.45. Женский спринт 7,5 км
  • 2 декабря. 16.45. Мужской спринт 10 км
  • 3 декабря. 16.00. Женская гонка преследования 10 км
  • 3 декабря. 18.00. Мужская гонка преследования 12,5 км

Смотреть гонки первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 в Эстерсунде можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко, на канале Евроспорт 1 и в сервисе IBU Live TV.

Ознакомиться с подробной информацией о первом этапе КМ по биатлону можно на сайте «СЭ».

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