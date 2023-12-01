Кубок мира по биатлону: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Эстерсунде

Трансляции гонок Кубка мира по биатлону в Эстерсунде можно смотреть в Окко и Евроспорте

В шведском городе Эстерсунд проходит первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024. Он завершится 3 декабря мужской гонкой преследования (12,5 км). «СЭ» публикует расписание гонок 1-го этапа Кубка мира в Швеции.

Расписание этапа Кубка мира в Эстерсунде сезона 2023 / 2024

25 ноября. 14.30. Синглмикст

25 ноября. 16.50. Смешанная эстафета

26 ноября. 13.20. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

26 ноября. 16.30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

29 ноября. 17.20. Женская эстафета 4х6 км

30 ноября. 17.20. Мужская эстафета 4х7,5 км

1 декабря. 16.45. Женский спринт 7,5 км

2 декабря. 16.45. Мужской спринт 10 км

3 декабря. 16.00. Женская гонка преследования 10 км

3 декабря. 18.00. Мужская гонка преследования 12,5 км

Смотреть гонки первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 в Эстерсунде можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко, на канале Евроспорт 1 и в сервисе IBU Live TV.

Ознакомиться с подробной информацией о первом этапе КМ по биатлону можно на сайте «СЭ».