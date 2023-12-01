Француженка Жанмонно победила в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в спринте на первом этапе Кубка мира. Гонка проходила в шведском Эстерсунде. Жанмонно показала время 21 минута 4,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла норвежка Каролин Кноттен, отстав от лидера на 8,5 секунды и допустив 1 промах.

Третье место завоевала норвежка Юни Арнеклейв +17,6 при одном промахе.

С полным списком участников можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины

Спринт

1. Лу Жанмонно (Франция) — 21.04,1 (0)

2. Каролин Кноттен (Норвегия) + 8,5 (1)

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) + 17,6 (1)

4. Франциска Пройс (Германия) + 18,3 (2)

5. Ванесса Фойгт (Германия) + 20,0 (1)

6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) +23,8 (2)

7. Марта Йохансен (Норвегия) +27,6 (0)

8. Жилонн Гигонна (Франция) +32,8 (0)

9. Лиза Виттоцци (Италия) +33,7 (0)

10. Мона Брорссон (Швеция) +34,8 (0)