Немец Наврат победил в спринте на Кубке мира в Эстерсунде, Йоханнес Бе — 18-й

Немецкий биатлонист Филипп Наврат стал победителем спринтерской гонки на 10 км на первом этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде.

Наврат показал результат 24 минуты и 2 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял 11-кратный чемпион мира норвежец Тарьей Бе (отставание 18,7 секунды, 0 промахов), на третьей позиции его соотечественник Вебьорн Сорум (+19,8; 0 промахов).

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе занял 18-е место (+1.35, 3 промаха).

3 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде пройдут мужская и женская гонки преследования на 12,5 км и 10 км соответственно.