Шашилов: «На Кубке мира остаются пять спортсменок. К ним присоединиться Шевченко по результатам выступления на Кубке IBU»
17:07
Старший тренер сборной России Юрий Шашилов прокомментировал выбор состава женской команды России на следующий этап Кубка мира по биатлону.
«На Кубке мира остаются пять спортсменок — Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова — тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам ее выступления на Кубке IBU», — цитирует тренера сайт СБР.
Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе 6-9 января. Этап Кубка IBU состоится в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/izmeneniya-v-sostave-sbornoy-rossii-po-itogam-sorevnovaniy-pervogo-trimestra/
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