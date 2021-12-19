Шашилов: «На Кубке мира остаются пять спортсменок. К ним присоединиться Шевченко по результатам выступления на Кубке IBU»

Старший тренер сборной России Юрий Шашилов прокомментировал выбор состава женской команды России на следующий этап Кубка мира по биатлону.

«На Кубке мира остаются пять спортсменок — Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова — тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам ее выступления на Кубке IBU», — цитирует тренера сайт СБР.

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе 6-9 января. Этап Кубка IBU состоится в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января.