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Шашилов: «На Кубке мира остаются пять спортсменок. К ним присоединиться Шевченко по результатам выступления на Кубке IBU»

17:07
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Старший тренер сборной России Юрий Шашилов прокомментировал выбор состава женской команды России на следующий этап Кубка мира по биатлону.

«На Кубке мира остаются пять спортсменок — Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова — тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам ее выступления на Кубке IBU», — цитирует тренера сайт СБР.

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе 6-9 января. Этап Кубка IBU состоится в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/izmeneniya-v-sostave-sbornoy-rossii-po-itogam-sorevnovaniy-pervogo-trimestra/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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