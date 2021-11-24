С 27 по 28 ноября в шведском Эстерсунде состоится 1-й этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону.

Результаты гонок 1-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: календарь

27 ноября. 13:45 мск. Женская индивидуальная гонка

27 ноября. 17:00. Мужская индивидуальная гонка

28 ноября. 13:00. Женский спринт

28 ноября. 15:45. Мужской спринт

«СЭ» проведет онлайн-трансляции гонок первого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону на своем сайте. Видеотрансляции в прямом эфире можно будет смотреть на matchtv.ru и Eurosport.

Старт Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основная информация