Результаты гонок 1-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: календарь
17:15
С 27 по 28 ноября в шведском Эстерсунде состоится 1-й этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону.
Результаты гонок 1-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: календарь
27 ноября. 13:45 мск. Женская индивидуальная гонка
27 ноября. 17:00. Мужская индивидуальная гонка
28 ноября. 13:00. Женский спринт
28 ноября. 15:45. Мужской спринт
«СЭ» проведет онлайн-трансляции гонок первого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону на своем сайте. Видеотрансляции в прямом эфире можно будет смотреть на matchtv.ru и Eurosport.
Старт Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основная информация
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю