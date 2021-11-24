Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: даты и время начала

С 27 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция) пройдет первый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону. «СЭ» предлагает вам ознакомиться с расписанием на предстоящие соревнования, в которых примут участие российские спортсмены.

Расписание гонок 1-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде (время московское)

27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км

28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км

Сборную России на этапе в Швеции представят:

· женщины — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова;

· мужчины — Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции гонок первого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону. Видеотрансляции в прямом эфире покажут на matchtv.ru и Eurosport.