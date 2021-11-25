Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Александр Касперович: «Логинов давно готов к Олимпиаде»

20:09
Теги:

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что спортсмен психологически готов к Олимпиаде.

«Я прежде всего верю в Логинова, — цитирует Касперовича RT. — Самое главное, как мне кажется, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок. Чтобы спортсмены не зарубились сверх меры на отборах.

Не знаю, как и где будет определяться состав на Игры в Пекине, но в олимпийском сезоне нельзя слишком долго держать людей в напряжении. Никто от этого не выиграет. Готовлю ли я Логинова психологически к Олимпиаде? Мы стараемся вообще на эту тему не говорить. Но, думаю, он сейчас уже готов к этому. Давно готов".

29-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/927725-kasperovich-loginov-strelba-lyzhi-intervyu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Группа спасателей перестала выходить на связь в шахте в Кузбассе
0