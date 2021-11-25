Александр Касперович: «Логинов давно готов к Олимпиаде»

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что спортсмен психологически готов к Олимпиаде.

«Я прежде всего верю в Логинова, — цитирует Касперовича RT. — Самое главное, как мне кажется, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок. Чтобы спортсмены не зарубились сверх меры на отборах.

Не знаю, как и где будет определяться состав на Игры в Пекине, но в олимпийском сезоне нельзя слишком долго держать людей в напряжении. Никто от этого не выиграет. Готовлю ли я Логинова психологически к Олимпиаде? Мы стараемся вообще на эту тему не говорить. Но, думаю, он сейчас уже готов к этому. Давно готов".

29-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.