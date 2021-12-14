Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о тренировках перед олимпийским сезоном.

«Мы сразу обговорили с тренером, сколько нужно сделать до снега горных сборов, а сколько обычных. И первый провели на Эльбрусе, в горах, но там не было стрельбы. И мы сделали больший упор на восстановление после родов. К стрельбе я приступила в июне.

Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то наблюдал за тем, что я делаю со стороны, и подсказывал об ошибках. Когда я тренировалась одна, в функциональном и техническом плане мне помогал муж, благодаря которому я сильно скорректировала свою технику», — цитирует Резцову Metaratings.ru.

12 декабря норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кристина Резцова стала 12-й.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.