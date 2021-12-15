Майгуров назвал удовлетворительными результаты российских биатлонистов на старте сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал удовлетворительным выступление сборной России на первых трех этапах Кубка мира-2021/22.

«Результаты нас удовлетворяют», — приводит ТАСС слова Майгурова.

После первых трех этапов лучшим российским биатлонистом в общем зачете Кубка мира является Эдуард Латыпов, идущий на шестом месте. Среди биатлонисток лучшей является Ульяна Нигматуллина, идущая на 13-й строчке в женском общем зачете.

На первых трех этапах Кубка мира сборная России завоевала три медали, все — в эстафетах. На счету команды бронза в мужской эстафете на втором этапе в Эстерсунде (Швеция), а также серебро в женской эстафете и бронза в мужской эстафете на этапе в Хохфильцене (Австрия).