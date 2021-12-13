Каминский рассказал о переживаниях во время Кубка мира в Хохфильцене

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался по поводу выступления национальной команды на этапах Кубка мира.

— Насколько нервно вы пережили эстафетную гонку?

— Давно такого не было, честно говоря. Даже на чемпионате мира меньше нервничал. А здесь, в Хохфильцене, сам не знаю, как все это пережил?

— Но ведь это всего лишь этап Кубка мира...

— Видимо, велики ожидания. Ходим вокруг да около, вроде совсем рядом с медалями. То одно подводит, то другое. Когда Вася Томшин начал стрелять на лёжке, я грешным делом подумать успел: вот продолжит он таким же образом, можем за золото с норвежцами поспорить.

12 декабря Сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.