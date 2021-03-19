Казакевич не сдержала слез после пяти промахов: «Случилось недоразумение»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свою неудачную стрельбу из положения стоя в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Казакевич не смогла попасть ни разу. Во время интервью после гонки спортсменка не смогла сдержать слез.

«Мне сложно сейчас говорить... На втором круге случилось недоразумение, я упала на повороте, меня сильно развернуло. Как оказалось, села на винтовку, полностью вырвался затыльник — это задняя часть винтовки. Я поняла это, когда поехала дальше. Весь второй круг у меня болтался крюк. Думаю, тренеры видели, что у меня сильно болтается винтовка. Резинка была внизу, пришлось ее вырвать, чтобы не мешала стрелять. Как оказалось, было сложно вообще что-то сделать на рубеже стоя. Можно было просто выстрелить в небо пять раз и уходить», — сказала в эфире matchtv.ru Казакевич.

Казакевич отметила, что заменить винтовку не было возможности.

«Я старалась попасть, была какая-то надежда. Ты не можешь ставить винтовку в плечо, она болтается. У нас не было запасной винтовки, ее нужно заранее маркировать. У нас стартовало восемь спортсменок, не было возможности заявить дополнительную винтовку. Думаю, до конца сезона придется выступать с другим ложе, эту винтовку вряд ли получится починить», — добавила Казакевич.

По итогам гонки Казакевич заняла предпоследнее, 100-е место, проиграв 4 минуты победителю — норвежке Тирил Экхофф.