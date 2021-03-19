Женская сборная России потеряла максимальную квоту на Кубке мира

Женская сборная России по биатлону завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22.

В этом сезоне сборная России могла заявлять на гонку 6 спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

По правилам Кубка мира места с 1-го по 5-е в Кубке наций позволяют заявить 6 спортсменов на гонку. Команды, занявшие в предыдущем сезоне места с 6-го по 10-е, выставляют по 5 спортсменов на старт. В зачет идут спринты, индивидуальные гонки и эстафеты.

Женская сборная России в прошлом сезоне также выступала в усеченном составе, таким образом, максимальную квоту россиянки смогли вернуть только на один сезон.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 7305 (+446)

2 (2). Швеция — 7146 (+368)

3 (4). Германия — 7056 (+356)

4 (3). Франция — 7001(+391)

5 (6). Белоруссия — 6433 (+381)

6 (5). Россия — 6407 (+354)