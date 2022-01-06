Хованцев назвал шоком новость о коронавирусе у Латыпова

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал новость о заражении Эдуарда Латыпова коронавирусом. По сообщениям СБР, спортсмен уже изолирован от национальной команды в Оберхофе.

«Конечно, коронавирус Латыпова может повлиять на предолимпийскую подготовку, но изначально он пропустит этапы Кубка мира, потеряет набранные очки в общем зачете КМ. Посмотрим, насколько он выпадет из участия в соревнованиях, но Оберхоф для него уже закрыт. Готовность к Олимпиаде будет зависеть от того, через сколько повторный тест покажет отрицательно и в какой форме будет протекать болезнь», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев добавил, что если форма коронавируса у Латыпова будет легкой, то он быстро восстановится, но все равно возможности так же активно тренироваться не будет.

«Думаю, если все-таки легкая форма, то он сможет подойти уже только к этапу в Антхольце. Это очень негативная ситуация, потому что они провели хороший подготовительный сбор, который уже по сути для Латыпова напрасный. Надеюсь, на его быстрое восстановление. Это шок, когда спортсмен такого уровня выпадает из-за болезни», — добавил Хованцев.

Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин готовился к январским этапам, которые пройдут в Оберхофе, Рупольдинге (Германия) и Антхольце (Италия), в болгарском Белмекене. Однако теперь он пропустит соревнования, пока его тест на коронавирус не станет отрицательным.