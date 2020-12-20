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Губерниев пообещал 100 тысяч рублей российскому спортсмену, который первым займет призовое место на этапе Кубка мира

16:24
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев решил мотивировать представителей сборной России по биатлону, которые на протяжении 38 гонок на этапах Кубка мира не могут занять призовые места.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев заявил, что первый россиянин или россиянка, которые попадут на подиум, получат награду в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России обновит антирекорд, проведя 50 гонок без медалей.

До этого он жевал перчатку в прямом эфире после того, как российская команда достигла отметки в 30 гонок без медалей.

Кубок мира по биатлону

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