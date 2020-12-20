Губерниев пообещал 100 тысяч рублей российскому спортсмену, который первым займет призовое место на этапе Кубка мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев решил мотивировать представителей сборной России по биатлону, которые на протяжении 38 гонок на этапах Кубка мира не могут занять призовые места.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев заявил, что первый россиянин или россиянка, которые попадут на подиум, получат награду в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России обновит антирекорд, проведя 50 гонок без медалей.

До этого он жевал перчатку в прямом эфире после того, как российская команда достигла отметки в 30 гонок без медалей.