Губерниев: «Хорошо, что мы проиграли в масс-старте. Будем понимать, что делать на ЧМ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19-е место.

— Хорошо, что мы проиграли в мужском масс-старте — будем понимать, что делать на чемпионате мира. Ничего не происходит. Победу от поражения никто не должен отличать. Я видел тренеров команды. Все понимают, что им предстоит делать. Большая работа впереди — провести с пользой сбор в Поклюке. Мы продолжим бороться в каждой гонке как мужской, так и женской. Не сомневаюсь в профессионализме наших тренеров и всей российской сборной.

(Константин Колмаков)