Гараничев покинул расположение сборной и вернулся в Россию

Главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что Евгений Гараничев покинул расположение национальной команды и вернулся в Россию. Он не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Гараничев на данный момент находится в России, уехал в Санкт-Петербург и оттуда отправится в Тюмень. Никого вместо него вызывать не будем, ждем решения властей Финляндии. Бабиков, может быть, подключится на следующем этапе. Состояние у Антона нормальное, ему можно с 22 часов вечера до 6 утра выходить из номера, — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Гараничев был помещен на карантин, потому что его сосед по комнате Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус.