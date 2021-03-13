Фийон-Майе выиграл гонку преследования в Нове-Место, Елисеев десятый

Француз Кантен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, тройку замкнул Эмильен Жаклен.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место. Александр Логинов финишировал 17-м.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 28.46,7 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 08,0 (2)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 14,6 (1)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 18,1 (2)

5. Лукас Хофер (Италия) — 23,4 (2)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 25,8 (2)