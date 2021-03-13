КМ по биатлону, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 13 марта, в чешском Нове Место состоится мужская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 16.45 (мск).

Сборную России на этом старте представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Следить за гонкой можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале Матч ТВ.

Онлайн-трансляция мужской гонки преследования на сайте «СЭ»