«Возможно, мне стоит взять паузу». Елисеев готов покинуть расположение сборной России из-за неготовности к гонкам

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, почему слабо провел спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Возможно, мне стоит взять паузу. Не на один день. Не на одну гонку. Надо сильно с тренерами общаться. Это неудовлетворительное состояние.

Готов уехать. Это от тренеров зависит.

Когда я пропустил два сбора, то очень тяжело набирал форму. На сборе в Рыбинске мог работать не больше часа в день. Был в плохом состоянии. Полтора месяца у меня держалась ужасная биохимия», — сказал Елисеев в эфире matchtv.ru.