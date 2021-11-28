Россия занимает третье место в зачете Кубка мира после спринта в Эстерсунде

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон победил в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, лучший из россиян Александр Логинов занял 10-е место.

В зачете Кубка мира Россия занимает третье место.

Общий зачет (м)

1 (5). Йоханнес Бе (Норвегия) — 88 (+48)

2 (3). Симон Дестье (Франция) — 88 (+40)

3 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 83 (+29)

4 (17). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 78 (+54)

5 (6). Сиверт Баккен (Норвегия) — 72 (+34)

6 (11). Фабьен Клод (Франция) — 68 (+38)

7 (7). Эдуард Латыпов (Россия) — 66 (+30)

15 (15). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (+18)

27 (44). Александр Логинов (Россия) — 31 (+31)

40 (27). Карим Халили (Россия) — 14 (0)

45 (30). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 890 (+436)

2 (2). Франция — 833 (+421)

3 (3). Россия — 755 (+379)

4 (4). Германия — 747 (+383)

5 (8). Швеция — 693 (+365)

6 (6). Канада — 677 (+335)