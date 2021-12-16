Норвежка Марте Ройселанн выиграла в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Второе место заняла француженка Анаис Бескон, на третьей позиции — Эльвира Эберг из Швеции.

Среди россиянок лучшей стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.

Российскую команду представляли Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Ульяна Нимгатуллина, Светлана Миронова, Лариса Куклина.

Биатлон

Анси (Франция)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 20.22,0 (0 промахов)

2. Анаис Бескон (Франция) — отставание +15,4 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — +16,1 (2)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +24,9 (0)

5. Кристина Резцова (Россия) — +26,7 (1)

6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +34,7 (1)

17. Ирина Казакевич (Россия) — +01.02,5 (1)

21. Светлана Миронова (Россия) — +01.04,5 (1)

23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +01.06,1 (2)

24. Валерия Васнецова (Россия) — +01.06,8 (1)

74. Лариса Куклина (Россия) — +02.29,1 (3)