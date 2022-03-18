Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Она зашла на один штрафной круг и преодолела дистанцию за 21 минуту и 28,3 секунд.

Второе место у Лизы Терезы Хаузер из Австрии (+7,0). Замкнула тройку призеров Марта Ольсбу Ройселанн из Норвегии (+9,4).

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 21.28,3 (1 шт. круг)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание 7,0 (0)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 9,4 (1)

4. Маркета Давидова (Чехия) — 19,7 (0)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 40,3 (0)

6. Йессика Ислова (Чехия) — 54,2 (0)