Норвежка Ройселанн выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете спринтов

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачете спринтов в рамках Кубка мира сезона-2021/22.

Сегодня, 18 марта, Ройселанн стала третьей в спринтерской гонке в норвежском Холменколлене.

В сезоне-2021/22 было девять спринтов, и в них норвежка набрала 412 очков. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (340), третьей стала ее сестра Ханна (306).

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 24-е место (138 очков).