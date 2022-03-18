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Сегодня, 17:01

Норвежка Ройселанн выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете спринтов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачете спринтов в рамках Кубка мира сезона-2021/22.

Сегодня, 18 марта, Ройселанн стала третьей в спринтерской гонке в норвежском Холменколлене.

В сезоне-2021/22 было девять спринтов, и в них норвежка набрала 412 очков. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (340), третьей стала ее сестра Ханна (306).

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 24-е место (138 очков).

Биатлон
Марта Ольсбу Ройселанн
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