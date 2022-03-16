Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии перенесли с четверга на пятницу

Женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене перенесен на пятницу в связи с плохими погодными условиями, сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Изначально спринт должен был состояться в четверг. Теперь гонка начнется в 15.15 (мск) в пятницу.

26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что россияне будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. Предполагалось, что спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. После этого Союз биатлонистов России (СБР) заявил об отказе от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.