Кубок мира по биатлону, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало
17:30
Сегодня, 11 марта, в чешском Нове Место состоится мужской спринт на 10 км в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 19.30 (мск).
Сборную России на этом старте представят Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (4-й), Эдуард Латыпов (42-й), Карим Халили (58-й), Евгений Гараничев (78-й), Кирилл Стрельцов (97-й).
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч ТВ».
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