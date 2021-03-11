Кубок мира по биатлону, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 11 марта, в чешском Нове Место состоится мужской спринт на 10 км в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 19.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (4-й), Эдуард Латыпов (42-й), Карим Халили (58-й), Евгений Гараничев (78-й), Кирилл Стрельцов (97-й).

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция мужского спринта на сайте «СЭ»