Победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.

Победительница прошла дистанцию за 19 минут и 30,2 секунды при чистой стрельбе. Второй стала шведка Эльвира Эберг, допустившая два промаха. Белоруска Анна Сола на третьей позиции. Четвертой стала ее соотечественница Динара Алимбекова.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 20-е место. 27-е место заняла Кристина Резцова, 29-е — Ульяна Нигматуллина. 43-й стала Лариса Куклина. Ирина Казакевич на 45-м месте. На 63-й позиции расположилась Виктория Васнецова.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 19.30,2 (0)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — +12,5 (2)

3. Анна Сола (Белоруссия) — +14,4 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +20,6 (0)

5. Франциска Пройсс (Германия) — +24,2 (1)

6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +27,8 (1)

20. Светлана Миронова (Россия) — +01.03,0 (1)

27. Кристина Резцова (Россия) — +01.14,6 (2)

29. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +01.16,3 (1)

43. Лариса Куклина (Россия) — +01.38,5 (1)

45. Ирина Казакевич (Россия) — +01.46,5 (2)

63. Валерия Васнецова (Россия) — +02.09,6 (2)