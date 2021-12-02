Биатлон, женский спринт: где смотреть и во сколько начало гонки

В четверг, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет также в шведском Эстерсунде. Сегодня состоится женский спринт, начало гонки — в 15.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Валерия Васнецова и Ирина Казакевич.

Следить за прямым эфиром женского спринта можно по этой ссылке.

Кубок мира по биатлону: календарь и последние результаты — здесь