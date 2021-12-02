Биатлон, женский спринт: где смотреть и во сколько начало гонки
14:30
В четверг, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет также в шведском Эстерсунде. Сегодня состоится женский спринт, начало гонки — в 15.45 по московскому времени.
Состав сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Валерия Васнецова и Ирина Казакевич.
Следить за прямым эфиром женского спринта можно по этой ссылке.
Кубок мира по биатлону: календарь и последние результаты — здесь
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю