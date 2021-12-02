Биатлон, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало гонки

В четверг, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет также в шведском Эстерсунде. Сегодня состоится мужской спринт, начало гонки — в 18.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Следить за прямым эфиром мужского спринта можно по этой ссылке

Кубок мира по биатлону: календарь и последние результаты — здесь