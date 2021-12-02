Биатлон, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало гонки
17:15
В четверг, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет также в шведском Эстерсунде. Сегодня состоится мужской спринт, начало гонки — в 18.30 по московскому времени.
Состав сборной России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.
Следить за прямым эфиром мужского спринта можно по этой ссылке
Кубок мира по биатлону: календарь и последние результаты — здесь
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю