Анфиса Резцова заявила, что ее дочь завоюет медаль на первом этапе Кубка мира

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что ее дочь Кристина Резцова попадет в тройку призеров в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

В субботу, 27 ноября, Кристина Резцова заняла восьмое место в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.

«Рада за Кристину! Считаю, что она может завтра попасть на пьедестал и занять место в тройке. А результаты остальных девушек меня сегодня не интересуют», — заявила Резцова-старшая РИА Новости Спорт.