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Анфиса Резцова заявила, что ее дочь завоюет медаль на первом этапе Кубка мира

16:04
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что ее дочь Кристина Резцова попадет в тройку призеров в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

В субботу, 27 ноября, Кристина Резцова заняла восьмое место в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.

«Рада за Кристину! Считаю, что она может завтра попасть на пьедестал и занять место в тройке. А результаты остальных девушек меня сегодня не интересуют», — заявила Резцова-старшая РИА Новости Спорт.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211127/biatlon-1761039886.html

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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