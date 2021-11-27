Анфиса Резцова заявила, что ее дочь завоюет медаль на первом этапе Кубка мира
16:04
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что ее дочь Кристина Резцова попадет в тройку призеров в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.
В субботу, 27 ноября, Кристина Резцова заняла восьмое место в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.
«Рада за Кристину! Считаю, что она может завтра попасть на пьедестал и занять место в тройке. А результаты остальных девушек меня сегодня не интересуют», — заявила Резцова-старшая РИА Новости Спорт.
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